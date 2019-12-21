رياضة | موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة ارسنال بث مباشر Arsenal

يستضيف ستاد جوديسون بارك مباراة إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي، المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام الثانية والنصف عصرًا، في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون يدخل مباراة أرسنال وعينه على الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في بطولة الدوري الإنجليزي، ولاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.

موعد مباراة إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي Advertisements وكان قد تعادل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد في المباراة الماضية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة البريميرليج.

قبل أن يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي بنتيجة 4 ـــ 2 بركلات الترجيح.

في المقابل يمر أرسنال بفترة عصيبة للغاية بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق، بسبب تدهور النتائج في مسابقة البريميرليج.

وتلقى أرسنال هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الاتحاد، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.