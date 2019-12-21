رياضة | موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة ارسنال بث مباشر Arsenal

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة ارسنال بث مباشر Arsenal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
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إيفرتون يدخل مباراة أرسنال وعينه على الثلاث نقاط، من أجل تحسين موقفه في بطولة الدوري الإنجليزي، ولاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جمهوره.
موعد مباراة إيفرتون وأرسنال في الدوري الإنجليزي
وكان قد تعادل إيفرتون أمام مانشستر يونايتد في المباراة الماضية بمسابقة الدوري الإنجليزي، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة البريميرليج.
قبل أن يودع كأس الاتحاد الإنجليزي على يد ليستر سيتي بنتيجة 4 ـــ 2 بركلات الترجيح.
في المقابل يمر أرسنال بفترة عصيبة للغاية بعد رحيل الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق، بسبب تدهور النتائج في مسابقة البريميرليج.
وتلقى أرسنال هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الاتحاد، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر في في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، فيما يقبع أرسنال في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
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