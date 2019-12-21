رياضة | رئيس أسوان لـ الخليج 365 الرياضي: عبد العاطي مستمر في عمله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس أسوان لـ الخليج 365 الرياضي: عبد العاطي مستمر في عمله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد احمد سليمان رئيس نادي أسوان ان ليس هناك أي نية في قالة مجدي عبد العاطى كما تردد مؤخرا

وقال سليمان في تصريحاته لمراسل افجر الرياضي : لا أعلم من أين يأتون بهذه الأخبار

واردف : عبد العاطي مستمر مع الفريق والامور مستقرة ولا يوجد اي شىء من هذا القبيل.

وخسر نادي اسوان امام نظيره الانتاج الحربي بهدف دون رد على أرضه ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المسابقة المحلية.

ولعب فريق أسوان 8 مباريات بمسابقة الدوري، حيث فاز في مباراة وتعادل في اثنين وخسر في 5 مباريات.

