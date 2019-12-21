رياضة | نتائج اجتماع رئيس اتحاد جدة وأعضاء النادي الشرفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج اجتماع رئيس اتحاد جدة وأعضاء النادي الشرفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد أنمار بن عبدالله الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة، اجتماعاً مع عدد من أعضاء النادي الشرفيين، لبحث سبل حل الأزمة التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم.

وأسفر الاجتماع على عدد من القرارات، إذ أنه تم الاستقرار على عدم بيع أي لاعب محلي مهم، بالإضافة إلى أن إدارة النادي سستتكفل بلاعبين أجانب خلال الفترة الشتوية.

فيما سيقوم الأعضاء الشرفيون بدعم النادي وسيتكفلون بباقي الأجانب والمحليين، كما تقرر استمرار الإدارة الحالية وعدم الإستقالة.

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جدير بالذكر أن الاتحاد بات قريبا من حسم صفقة انتقال ليوناردو جيل، والتي وصلت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أنه قدم عرضا رسميا ليونس بلهندة.

الاتحاد يمر بفترة عصيبة وسلسلة من النتائج السلبية في الدوري، حيث أنه وصل للهزيمة رقم 8 في مسابقة دوري المحترفين، وقبع في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، يوم الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

اتحاد جدة اختتم مبارياته في الدوري بخسارة أمام الفيحاء برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر.