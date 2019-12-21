رياضة | سمسطا يزاحم الواسطى على صدارة المجموعة الرابعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمسطا يزاحم الواسطى على صدارة المجموعة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت منافسات الجولة الحادية عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتي شهدت تعادل الواسطى مع سنورس بهدف لكل منهما.

أحرز هدف الواسطى طارق جمال بالدقيقة الخامسة من الشوط الثانى عقب نجاحه فى تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء .

وبدأ الواسطى المباراة بتشكيل مكون من أحمد على حجاج وطه محمدين وأحمد محمد عبد الحافظ وأحمد حمدى وعمر محمد عبد الخالق وسمير محمد طه وعبد الستار عبد النبي ومحمد نادى وطارق جمال وأحمد عزت ونادى احمد على .

فيما بدأ سنورس بقيادة مديره الفنى عاشور جابر المباراة بتشكيل مكون من عبد الرحمن احمد قرنى ومحمد قاسم ورمضان عبد الباقى وعنتر سلامه ومحمد ممدوح وأحمد جمال وعلاء محمود ومحمد جمعه وحسام حسنى وأحمد محمد احمد ووليد محمد عبد الصادق .

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن محمد ابو الدهب وعاونه أحمد منصور وحسين أسامة وتونى عثمان مراقب الحكام وتمام صادق مراقب المسابقات.

فيما كان الفريق الكروى الاول بناصر بنى سويف قد نجح فى تحقيق فوز هام على مضيفه ابو كساة بنتيجة 1/3 فى إطار المباراة التى جمعت بين الفريقان اليوم بمحافظة الفيوم .

وبدء ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع المباراة بتشكيل مكون من : عبد الرحمن اسماعيل واسلام رمضان ومحمد عامر طه وطارق سيد ومحمود محمد واحمد سيد ومحمد جبر وعمرو زكريا ومصطفى فتحى ومحمود سيد وياسر محمد حسين .

وشهدت المباراة تألق لاعبي بناصر بنى سويف خاصة ياسر محمد حسين والذى نجح فى إحراز هاتريك بالمباراة فيما أحرز ابو كساة هدفه الوحيد عن طريق ركلة جزاء .

ونجح مركز شباب سمسطا المكافح فى الزحف للصدارة بفوز هام أمام ضيفه مركز شباب اطسا بهدف نظيف فى مواجهة كروية قوية للفريقان والتى أقيمت بملعب مركز شباب سمسطا ليقلص الفارق مع الواسطى المتصدر لثلاث نقاط فقط .

ونجح مطرطاس فى تحقيق فوز بنتيجة 0/2 على مضيفه مركز شباب الفيوم .

وتعادل عاملين غارب أمام مضيفه طامية بنتيجة 1/1 فيما تعادل مركز شباب ابشواى أمام مضيفه رأس غارب سلبيا، وبذلك تكون تلك الجولة قد شهدت احراز 11 هدفا.

ترتيب المجموعة الرابعة



1- الواسطى 22 نقطة

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2 - سمسطا 19 نقطة

3 - مطرطارس 17 نقطة

4- ساحة الفيوم 15

5 - - طامية 14 نقطة

6 - رأس غارب 14 نقطة

7- ابو كساة 14 نقطة

8 - عاملين غارب 14 نقطة

9 - اطسا 11 نقطة

10- سنورس 10 نقاط

10- ناصر بنى سويف 9 نقاط

11- ابشواى 8 نقاط

13- ببا 6 نقاط