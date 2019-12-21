رياضة | مواجهات نارية بالجولة العاشرة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية بالجولة العاشرة لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام يوم الأحد مباريات الجولة العاشرة للمجموعة الأولى مجموعة الصعيد للقسم الثاني بإقامة 6 مباريات نارية.

وتشهد تلك الجولة مواجهات نارية، ومرتقبة، أبرزها بني سويف والبنك الأهلي، على زعامة المجموعة.

1- بني سويف مع البنك الأهلي

يستضيف فريق بنى سويف بقيادة حسن موسى فريق البنك الأهلي على ملعب بنى سويف.

يخوض فريق بنى سويف اللقاء برصيد 20 نقطة بالمركز الأول، حقق خلالهم 6 انتصارات، وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مباراة.

وفي المقابل يتواجد البنك الأهلي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، حقق خلالهم 5 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى الهزيمة في مباراة.

وشهدت الجولة السابقة، تعادل بنى سويف مع تليفونات بني سويف بدون أهداف، وسقط البنك الأهلي على ملعبه أمام فريق المنيا بهدفين دون رد.

2- سوهاج مع شبان قنا

يلتقي فريق سوهاج بقيادة نبيل محمود مع فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين، ويدخل سوهاج اللقاء في المركز السابع برصيد 11 نقطة، حقق خلالهم 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يتواجد الشبان في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلها.

وشهدت الجولة الماضية، فوز سوهاج على طهطا بهدف نظيف ، وتعادل شبان قنا مع الألومنيوم سلبىاَ.

3- الألومنيوم مع ديروط

يواجه فريق الألومنيوم بقيادة ياسر الكنانى نظيره فريق ديروط بقيادة ياسر عبد العليم بعد استقالة حمادة رسلان.

يدخل فريق الألومنيوم اللقاء في المركز الرابع برصيد 16 نقطة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

وفي المقابل يتواجد فريق ديروط في المركز الحادي عشر قبل الأخير برصيد 5 نقاط وحقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 6مباريات.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل الألومنيوم سلبدون أهداف، بى مع شبان قنا، وتلقى ديروط الهزيمة بهدفين نظيفين من الإعلاميين.

Advertisements

4- بترول أسيوط مع تليفونات بني سويف

يخوض فريق بترول أسيوط بقيادة محمد عبد السميع لقاء صعب مع فريق تليفونات بني سويف بقيادة أحمد شعبان.

يدخل فريق بترول أسيوط اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 11 نقطة من تحقيق الفوز في 3 مباربات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وفي المقابل يتواجد فريق تليفونات بني سويف بالمركز الخامس برصيد 15 نقطة حقق خلالهم 4 انتصارات وتعادل في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين.

وشهدت الجولة الماضية، تعادل التليفونات مع بنى سويف بدون أهداف، وخسر البترول من الفيوم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

5- المنيا مع طهطا

يواجه فريق المنيا بقيادة طارق السيد فريق طهطا بقيادة أسامة البلم، ويحتل الفريق المنياوي المركز السادس برصيد 11 نقطة حقق خلالهم 3 انتصارات وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

ويدخل طهطا اللقاء وهو في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من التعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 مباريات ولم يحقق أى فوز.

وشهدت الجولة الماضية، فوز المنيا على البنك بهدفين نظيفين، وتلقى طهطا الهزيمة بهدف نظيف من فريق سوهاج.

6- الإعلاميين مع الفيوم

يلتقي فريق الإعلاميين بقيادة أحمد صالح مع فريق الفيوم بقيادة محمد يوسف ٠

يدخل الفريقان اللقاء برصيد 10 نقاط.

يدخل فريق الإعلاميين اللقاء وهو في المركز التاسع حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وتلقى الهزيمة في 3 مباريات.

بينما فريق الفيوم في المركز العاشر حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

وشهدت الجولة الماضية، فوز الإعلاميين على ديروط بهدفين ، الفيوم على بترول أسيوط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف 20 نقطة

2- البنك الأهلي 18 نقطة

3- شبان قنا 17 نقطة

4- الألومنيوم 16 نقطة

5- تليفونات بني سويف 15 نقطة

6- المنيا 11 نقطة

7- سوهاج 11 نقطة

8- بترول أسيوط 11 نقطة

9- الاعلاميين 10 نقاط

10- الفيوم 10 نقاط

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط

