رياضة | موعد عودة الهلال إلى الرياض بعد انتهاء رحلته في كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة الهلال إلى الرياض بعد انتهاء رحلته في كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق الكرة بنادي الهلال، اليوم الجمعة، عن موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مدينة الرياض، عقب انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويستعد الهلال إلى مواجهة فريق مونتيري المكسيكي، والمقرر إقامتها غدا السبت الموافق 20 ديسمبر 2029، على ملعب خليفة الدولي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الهلال إلى الرياض صباح يوم الأحد المقبل.

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وأنهى فريق الهلال تدريباته، اليوم، استعدادا لمواجهة مونتيري، وركز الروماني رازفان لوشيسكو على عددا من الجمل الفنية والتكتيتية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين على جزء من الملعب.

من المقرر أن تقام مباراة الهلال ضد مونتيري، في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة السادسة ونصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية ونصف ظهرا بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports وقناة الكأس، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس العالم للأندية.