رياضة | "سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سحر وفلوس مدفوعة".. مرتضى منصور يكشف سبب تعادل الزمالك أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الجماهير البيضاء الموجودة في مدرجات ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعدم الهجوم على اللاعبين بعد التعادل مع سموحة سلبيا.

وقال منصور للجماهير: "متشتموش اللاعيبة السحر سبب التعادل.. دافعين فلوس عشان يوقعوا الفريق بالسحر".

وقال مرتضي منصور خلال حضوره في ملعب ستاد القاهرة الدولي: "ما يحدث نتيجة أعمال السحر التي يقوم بها من يعادونه لتعطيل مسيرة الفريق الأبيض". Advertisements ورفض مرتضى منصور تحميل اللاعبين التعادل اليوم امام سموحة مؤكداً على أن الجميع بذل قصاري جهده في حين عاندت الكرة الفريق ورفضت العبور لمرمي فريق سموحة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

وقد تعادل فريق الزمالك سلبيا مع نظيره سموحة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك استعداداته غدا السبت لمواجهة الانتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش بمدينة السلام ضمن مواجهات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.