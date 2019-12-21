رياضة | نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار برشلونة اليوم: معاقبة البرسا بسبب الكلاسيكو واعتراف مثير من فالفيردي وصدمة كبري بشأن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 20 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى تعادل البارسا في مواجهة فريق ريال مدريد في الدوري الإسباني بنتيجة سلبية على ملعب الكامب نو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة الموافق 20 - 12 - 2019 :-

- فضيحة جديدة.. مطالب بركلة جزاء لبرشلونة في الكلاسيكو

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة له ضربة جزاء على راموس في الدقيقة 60 من الشوط الثاني بعد تدخل قوي على لويس سواريز مهاجم الفريق، واشارت الصحيفة إلى أن وسائل الإعلام المدريدية تحدثت فقط عن ركلتي جزاء فاران ولم تتحدث عن ركلة جزاء سواريز لكن كان لابد من الكشف عن جميع الحالات المثيرة للجدل.

- اعتراف خطير من فالفيردي بعد الكلاسيكو

أشار إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة في تصريحات صحفية : "مع تقنية الفيديو سوف يستمر الجدل، هذا شيء موجود في كرة القدم، وتقنية الفيديو هي لمساعدة الحكم فقط، ولكن الصافرة والقرار بيد الحكم في الساحة، والحديث عن الكلاسيكو مستمر منذ تأجيله قبل شهرين، والان يتم الحديث عن تقنية الفيديو في الكلاسيكو، الجدل سوف يستمر وموجود دائما في هذه المباراة".

- رسميا.. لجنة المسابقات تعاقب برشلونة بسبب الكلاسيكو

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني عقوبة قوية ضد نادي برشلونة الإسباني بعد احداث الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الاربعاء الماضي، وكتبت لجنة المسابقات في بيانها: لجنة المسابقات تقوم بـ معاقبة نادي برشلونة بسبب رمي الكُرات في مباراة الكلاسيكو بغرامة 1500 يورو مع تحذير بإغلاق جزء من مدرجات الملعب.

- الإعلان عن قائمة برشلونة لمواجهة ديبورتيفو ألافيس

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أعلن نادي برشلونة الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائمة الفريق التي ستواجه نادي ديبورتيفو ألافيس غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الاسباني الممتاز والتي ستقام علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت قائمة لاعبي نادي برشلونة الرسمية لمباراة ديبورتيفو ألافيس بالدوري الاسباني الممتاز كالتالي :-

"تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، بوسكيتس، توديبو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، نيتو، لينجليت، موسى واجي، أنطوان جريزمان، جوردي ألبا، ألينيا، سيرجي روبيرتو، فرينكي دي يونج، أرتورو فيدال، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، كارليس بيريز".

- برشلونة يعلن غياب نجمه عن مباراة ألافيس.. صدمة جديدة تحاصر فالفيردي

قال الموقع الرسمي للنادي الكتالوني:" لاعبنا أنسو فاتي يعاني من كدمة في عضلة الساق اليمنى وعودته تعتمد على تطور تعافيه من الإصابة بعد أن شارك فاتي كبديل في الكلاسيكو وتعرض لهذه الإصابة إثر اصطدامه بالويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد حيث لم يقدر فاتي على المشاركة في المران الجماعي استعدادا بمواجهة نادي ديبورتيفو ألافيس".

- خليفة سواريز يوجه صدمة لبرشلونة

وجه مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي ونجم منتخب الإرجنتين لاوتارو مارتينيز صدمة لجماهير وعشاق نادي برشلونة الإسباني، من خلال تصريحاته لشبكة "لاريبابليكا" الإيطالية، وأعرب مارتينيز عن سعادته بالتواجد مع ناددي إنتر ميلان، ورغبته في البقاء داخل ملعب جيوزيبي مياتزا لأطول فترة ممكنة.

- مانشستر يونايتد يخطط لضم نجم برشلونة

يخطط مسئولو نادي مانشستر يونايتد، لضم صفقة جديدة من صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن اليونايتد يستهدف ضم المدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو، والذي يملك العديد من العروض في الفترة الأخيرة.