رياضة | أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة| السقوط يتواصل مع كارتيرون.. والكاف يضع مرتضى في موقف حرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة| السقوط يتواصل مع كارتيرون.. والكاف يضع مرتضى في موقف حرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 20 ديسمبر العديد من الأحداث والأخبار الهامة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها مواصلة السقوط والتعليق على اقامة السوبر الإفريقي في قطر واقتراب رحيل نجم الفريق إلى الدوري السعودي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يواصل السقوط بتعادل مخيب مع سموحة

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي سموحة السكندري بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يزاحم الزمالك على نجم وادي دجلة

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويسعي الأهلي للتعاقد مع عبد العاطي في يناير لتعزيز خط الوسط بعد إصابة الثنائي محمد محمود وحمدي فتحي في الفترة الماضية.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

نجم الزمالك يقترب من الدوري السعودي

يسعي نادي أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر في الميركاتو الشتوي المقبل، وذلك بناءا على رغبة السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأهلاوي والذي يعرف امكانيات اللاعب جيدًا بحكم عمله السابق كمدرب للفريق الأبيض.

وتجري حاليا اتصالات بين إدارة أهلي جدة ومسئولو الزمالك لبحث حسم صفقة "علاء" في الفترة المقبلة.

الزمالك يقهر الأهلي في بطولة الجمهورية

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فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠١ علي الأهلي بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بالجولة التاسعة عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين.

أخبار نادي الزمالك اليوم

أول تعليق من الزمالك على إقامة السوبر الإفريقي في قطر

أعلن الاتحاد الأفريقي "كاف"، اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر الجاري، عن توقيع عقود إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره الترجي التونسي، بشكل رسمي في قطر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الاتحاد القطري.

وأوضحت مصادر مقربة داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة الزمالك لم تغير موقفها بشأن عدم لعب المباراة، وترك الملف للجهات المسئولة في الدولة إن كان لها رأي مختلف عن موقف القلعة البيضاء.

ترتيب نادي الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء القادم 24 ديسمبر ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحصن عقود لاعبيه

يرغب مسئولو نادي الزمالك في تأمين عقود كل اللاعبين حاليًا والتأكد من عدم وجود أي ثغرات بسبب الأنباء التي ترددت عن مفاوضات الأهلي مع بعض لاعبي القلعة البيضاء.

وجاء رحيل محمود عبد المنعم كهربا إلى صفوف النادي الأهلي بعد فسخ عقده مع الزمالك ليثير قلق الإدارة البيضاء فيما يتعلق بباقي لاعبي الفريق حاليًا.

ويسعى مسئولو الزمالك للتأكد من سلامة الموقف القانوني لكل العقود وخاصة اللاعبين الكبار في صفوف الزمالك وعلى رأسهم محمود علاء وطارق حامد لما يمثلاه من أهمية كبيرة.