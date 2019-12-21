رياضة | عاجل.. حسم موقف بوجبا في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حسم موقف بوجبا في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وجماهير الفريق نبأ سار اليوم بخصوص مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم وسط الفريق خلال الفترة القادمة.

رحيل بوجبا عن مانشستر يونايتد

وكان العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية قد أشارت إلى أن بوجبا يقترب من الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

حسم موقف بوجبا مع مانشستر يونايتد

وأكد أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أن بوجبا لن يغادر صفوف الفريق في يناير القادم وسيبقى ويعود للمشاركة الفترة القادمة.

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كما كشف مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا أنه باقي مع اليونايتد حيث قال في تصريحات صحفية: "‏مينو رايولا : بول بوجبا يريد البقاء في مانشستر يونايتد ولكنه يحتاج الى الدعم".

وتابع: "بوجبا يريد أن يصبح ناجحاً وسعيداً، يريد الفوز بالبطولات ويُحب أن يقوم بذلك مع مانشستر يونايتد، نعم كان هناك اهتماماً من ريال مدريد ومانشستر لم يرد رحيله، لم نريد احداث ضجة عن ذلك الأمر".

الأندية التي ترغب في ضم بوجبا

وكان هناك صراع قوي في الفترة الأخيرة بين نادي ريال مدريد ونادي يوفنتوس لضم بوجبا في يناير القادم ولكن نادي مانشستر يونايتد قرر عدم بيعه لأي نادي في الشتاء.

مشاركات بول بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم

وقد شارك بول بوجبا في 8 مباريات فقط حتى الآن مع نادي مانشستر يونايتد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم هدفين ولم يسجل أي أهداف.