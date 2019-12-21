رياضة | تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مرتضي منصور بعد تعادل الزمالك مع سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مساء اليوم أمام نظيره فريق سموحة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

واتهم مرتضي منصور السحر بالتسبب في ضياع الانتصار اليوم أمام سموحة خلال حضوره لقاء اليوم من المدرجات.

وقال مرتضي منصور خلال حضوره في ملعب ستاد القاهرة الدولي: ما يحدث نتيجة أعمال السحر التي يقوم بها من يعادونه لتعطيل مسيرة الفريق الأبيض.