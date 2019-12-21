الامارات | فنان إيطالي يعتذر عن تصميم «وجوه القردة» في حملة ضد عنصرية الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان إيطالي يعتذر عن تصميم «وجوه القردة» في حملة ضد عنصرية الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم الفنان الإيطالي، سيموني فوغازوتو، أول من أمس، باعتذار ممن شعروا بالإهانة من ملصق صممه لحملة لمناهضة العنصرية في الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤكداً أن وجوه القردة التي رسمها فُسِّرت بشكل خاطئ.

وأطلقت رابطة الدوري، الإثنين، حملة لمناهضة العنصرية المتزايدة في الملاعب المحلية في الأشهر الأخيرة. لكن الحملة التي تهدف إلى دعم «الاندماج والتنوع الثقافي والأخوة»، قوبلت بحملة انتقادات واسعة، لأنها استندت إلى ملصق صممه فوغازوتو، ويظهر ثلاثة وجوه قردة ملونة، في إشارات إلى «صيحات القردة» التي تعد من أكثر الإساءات العنصرية استخداماً من قبل مشجعي كرة القدم في الملاعب.

وتعليقاً على الانتقادات التي طالته، قال فوغازوتو لصحيفة «لا ريبوبليكا» إن تصوير الأشخاص البيض والآسيويين والسود كقرود كان يهدف إلى جعله «أداة دفاعية» ضد الصيحات المهينة التي يطلقها المشجعون ضد لاعبي كرة القدم ذوي البشرة السوداء.

وأضاف فوغازوتو «كوني فنان، لا يُفرضُ علي القيام بأي شيء، لكنني بالطبع أضم صوتي إلى الاعتذارات التي قدمتها رابطة الدوري لأولئك الذين شعروا بالإهانة»، مشيراً إلى أنه كان يرسم القرود طوال حياته المهنية.

وأوضح الفنان الإيطالي أنه شهد بنفسه المشجعين في الملعب وهم يقلدون صيحات القردة، ويرمون الموز تجاه اللاعبين ذوي البشرة السوداء على أرض الملعب، لذلك «قررت أن أجعل الجميع قروداً. قرد قوقازي، قرد آسيوي، وقرد إفريقي»، في محاولة منه لتغيير طريقة استخدام هذا المصطلح.

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وأشار إلى أنه كان يرغب في البداية بإرفاق الصور بعبارة «كلنا قرود». وأثارت الحملة موجة انتقادات واسعة، دفعت مدير رابطة الدوري لويجي دي سييرفو إلى الاعتذار عن الملصق.

من جهته، اعتبر رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوليتو أن الحملة كانت «مستفزة للغاية»، مشدداً في الوقت عينه على أن «الرابطة بالتأكيد لا تشجع على العنصرية»، لكن التصميم هو الذي أثار ردود الفعل.

- الفنان فوغازوتو قال

إنه كان يريد إرفاق

عبارة «كلنا قرود»

باللوحة المثيرة للجدل.