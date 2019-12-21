الامارات | جمهور تنس يطالب ببطولة «مبادلة» موسعة للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور تنس يطالب ببطولة «مبادلة» موسعة للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب جمهور تنس يتابع منافسات بطولة مبادلة العالمية المقامة حالياً على ملاعب مجمع التنس في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ويسدل الستار على نسختها الـ12 مساء اليوم، بإقامة بطولة نسائية موسعة، أسوة بالرجال، في ظل اقتصار مشاركة نجمات التنس العالمي على مباراة واحدة، كما حصل في نسخة هذا العام بلقاء الأسترالية توميليانوفيتش والحسناء الروسية ماريا شارابوفا.

وأكد عدد من عشاق التنس لـ«الإمارات اليوم»، أن «نجاح البطولة في استضافة نجمات سبق لهن التربع على عرش الكرة الصفراء، ويحظين بشعبية واسعة على الساحة الدولية بحجم الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز، والروسية ماريا شارابوفا، يشجع على توسعة نطاق منافسات السيدات».

وقالت البريطانية غيل بارندول، التي تتابع البطولة للعام السابع على التوالي: «ما يميز بطولة مبادلة أنها تقام بعيداً عن ضغوط الموسم بجانب أنها محطة مهمة للإعداد للموسم المقبل، وهو ما يشجع على توجيه الدعوات لعدد أكبر من اللاعبات المحترفات وتوسيع عدد المباريات النسائية بحيث تقام لها بطولة أسوة بالرجال».

واعتبرت الجنوب إفريقية رين ماغرويش، أن البطولة التي أصبحت موضع اهتمام كبار نجوم التنس، يمكن أن تتحول ايضاً لأن تصبح محل اهتمام اللاعبات ايضاً، وقالت: «مشاركة الإسباني نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش يمكن أن تخدم البطولة في حال تم توسعة نطاقها بإقامة مزيدٍ من المباريات لنجمات التنس العالمي».

بدورها أكدت التونسية مليحة بن سليمان: «الظروف المناخية المعتدلة والفترة التي تقام فيها البطولة، تساعد على إقامة دورة موسعة لنجمات التنس، لكونها محطة إعداد قبل التوجه الشهر المقبل لاستهلال أولى البطولات الأربع الكبرى في استراليا، التي تلعب على الأرضيات الصلبة الموجودة هنا، وبظروف مناخية مشابهة ايضاً».

في جانب آخر أكدت الروسية شارابوفا، أن تتويجها بلقب بطولة مبادلة العالمية لتنس السيدات، عقب فوزها أول من أمس على الأسترالية توميليانوفيتش بواقع مجموعتين دون رد «6-4 و7-5»، قد أعاد لها شغف الانتصارات. وأكدت في تصريح صحافي: «تنس مبادلة خير إعدادٍ للموسم المقبل، وحصد لقبها يؤكد أنه لايزال في جعبتي الكثير لأقدمه في عالم الكرة الصفراء».

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وأوضحت: «كان عام 2019 صعباً للغاية في ظل إصابة عانيتها على مستوى الكتف وأبعدتني لفترات طويلة هذا الموسم، قبل أن أسجل هنا في أبوظبي مشاركتي الأولى في عالم الكرة الصفراء، منذ مباراتي الأخيرة أغسطس الماضي في بطولة أميركا المفتوحة».

وعن المصاعب التي تواجه لاعبات التنس وكيفية الحفاظ على معنوياتهن خلال مراحل إعادة التأهيل من الإصابة، قالت شارابوفا: «أنا حقاً أحب ما أقوم به، وهو ما أكدته في مباراتي هنا في أبوظبي، عندما أتيحت لي الفرصة للمنافسة، وأتطلع لأن يكون انتصاري هذا خير حافز لمواصلة الإعداد بشكل لائق لخوض منافسات الموسم المقبل، الذي استهله ببطولة أستراليا الكبرى، وأتطلع خلاله ايضاً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو».

واختتمت: «لايزال لدي الدافع الداخلي للمنافسة والفوز، وهو جل ما أعمل عليه حالياً نحو القدرة على استعادة تركيزي الذهني والبدني، ومواصلة مسيرتي بأفضل صورة ممكنة في ملاعب التنس».

تسيتسيباس يجهض حلم ديوكوفيتش باللقب الـ5

فاجأ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف السادس عالمياً، جمهور التنس في أبوظبي، بعدما نجح أمس، في إقصاء حامل لقب بطولة مبادلة العالمية للتنس، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالمياً من الدور نصف النهائي، عقب فوز اليوناني بمجموعتين لمجموعة واحدة «4-6 و7-6 و6-4»، في المباراة التي جمعتهما على ملاعب مجمع التنس في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، ودامت لساعتين وخمس دقائق.

وحرم تسيتسيباس ديوكوفيتش فرصة إضافة لقب خامس في البطولة عقب تتويجه بألقابها 2011 و2012 و2013 و2018. وبانتصاره سينافس تسيتسيباس اليوم على لقب البطولة، أمام الفائز من لقاء الإسباني رافائيل نادال، والروسي كاران خاشانوف، الذي جرى في وقت متأخر أمس.