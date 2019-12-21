الامارات | دبا الفجيرة في مواجهة صعبة أمام الحمرية بـ «الهواة»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة في مواجهة صعبة أمام الحمرية بـ «الهواة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستكمل، اليوم، منافسات الجولة السادسة لدوري الدرجة الأولى بإقامة ثلاث مباريات تقام الساعة 4:40 عصراً، وتجمع دبا الفجيرة مع الحمرية، والإمارات مع العروبة، بينما عند الساعة 4:45 يلتقي مصفوت مع الذيد.

وكانت الجولة الحالية دشنت قبل أسبوعين بمباراتين فاز بها دبا الحصن على العربي (2-صفر)، وبالنتيجة نفسها فاز البطائح على مسافي. ويبحث فريقا دبا الفجيرة والإمارات عن الصعود إلى مركز الوصيف، والذي يحتله حالياً البطائح (11) نقطة، خلف المتصدر دبا الحصن (14) نقطة. ويملك دبا الفجيرة (10) نقاط، بينما لدى فريق الإمارات (9).

في المقابل، يرغب الحمرية في تحقيق انتصاره الأول في الموسم، ويبلغ رصيده ثلاث نقاط. ولا تقل مباراة فريق الإمارات والعروبة صعوبة، خصوصاً من ناحية الصعوبة الدفاعية التي قد يواجهها فريق الصقور. وقال مدير فريق «النواخذة» جمعة العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: ستكون من أصعب مباريات الجولة وأقواها، لأنها أمام فريق لم يحقق الفوز لحد الآن، على الرغم من كونه منافساً قوياً.