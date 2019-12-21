الامارات | شباب الأهلي يضيق «الخناق» على «الملك» بنقطة

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يضيق «الخناق» على «الملك» بنقطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفع شباب الأهلي مستوى الضغط أكثر على متصدر ترتيب دوري الخليج العربي الشارقة، بعد أن قلص الفارق بينهما إلى نقطة فقط، إذ بات لدى شباب الأهلي 23 نقطة مقابل 24 للمتصدر.

جاء ذلك بعد فوز شباب الأهلي، أمس، خارج أرضه ضمن الجولة الـ10 على خورفكان بهدفين لصفر، وأقيمت المباراة على استاد خالد بن محمد بنادي الشارقة.

وتمكن شباب الأهلي من خرق التكتل الدفاعي لخورفكان مرات عديدة، مستفيداً من مهارات البرازيلي ليوناردو، وكان بإمكانه أن يسجل أهدافاً كثيرة لولا التسرع الذي ميز لمسات أحمد خليل ولوفانور.

وكاد شباب الأهلي يسجل هدفاً مبكراً بعد انفراد البرازيلي لوفانور قبل أن يبعدها من أمامه أحمد الحفيتي (2)، وحاول مهاجم خورفكان البرازيلي بيسمارك أن يسجل في مرمى الضيوف، لكنه فقد السيطرة على الكرة (6).

ونجح شباب الأهلي في تسجيل الهدف الأول عن طريق أحمد خليل من ضربة جزاء (29) احتسبت بعد عرقلة ليوناردو من قبل مواطنه روبسون. وكاد خورفكان يصل إلى مرمى شباب الأهلي بعد مناولة خطرة لفهد حديد أبعدها في آخر لحظة وليد عباس (35)، وأضاع خليل فرصة هدف آخر بعد أن سدد إلى الخارج (39)، وختم مهاجم خورفكان بيسمارك هجمات الشوط الاول بتسديدة علت العارضة (43).

وظهر خورفكان بشكل أفضل في الشوط الثاني بعد أن شن هجمات عديدة كانت إحداها لبيسمارك، طالب بسببها بضربة جزاء، بعد أن لمست الكرة يد أحد مدافعي شباب الأهلي (67)، وعاد بيسمارك مرة اخرى وسدد كرة قوية

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أمسكها ماجد ناصر (71)، كما أبعد ماجد كرة لمدافع خورفكان روبسون (73).

ونجح شباب الأهلي في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ليوناردو (84)، مستفيداً من تمريرة حارب عبدالله.

وفي لقطة جميلة رفعت بعض الجماهير في المدرجات لافتة حيّت من خلالها أحمد خليل، ليرد لها مهاجم شباب الأهلي التحية أيضاً.

- شباب الأهلي عزز

موقعه في

وصافة الدوري بعد

أن بلغ 23 نقطة.