الامارات | مقترح بإقامة مونديال السيدات كل عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح بإقامة مونديال السيدات كل عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، أن الاتحاد يدرس إقامة بطولة كأس العالم للسيدات كل عامين بدلاً من كل أربعة أعوام. وكانت الفكرة قد طرحت في البداية من جانب نول لوجريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في يوليو الماضي، وقال إنفانتينو إن الفكرة قد تدخل حيز التنفيذ.

وقال إنفانتينو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: قال (لوجريت) إنه يفترض علينا أن نقيم كأس العالم للسيدات كل عامين، وذلك لما لها من تأثير كبير وإيجابي على كرة القدم النسائية.

وأضاف: ستكون هناك العديد من النقاط المهمة للكرة النسائية في الأعوام المقبلة.