الامارات | 3 هفوات دفاعية للعين في مباراتين تكلف «الزعيم» 5 نقاط

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 هفوات دفاعية للعين في مباراتين تكلف «الزعيم» 5 نقاط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخل فريق العين نفسه في «دوامة الشك»، بعد الخسارة الثانية هذا الموسم، والمفاجئة، على أرضه وبين جمهوره، من الظفرة، أول من أمس، بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الـ10 لدوري الخليج العربي.

وكانت المباراة شاهدة على استمرار الأخطاء الدفاعية القاتلة، التي كلّفت الفريق غالياً، أبرزها ثلاث هفوات في مباراتين فقط، جعلت العين يخسر خمس نقاط مهمة في صراع المقدمة بالدوري.

وشهدت مباراة الظفرة استمرار مسلسل الأخطاء الدفاعية، إذ استقبلت شباك الفريق الهدف الأول بعد خطأ مشترك في التقدير بين مدافع الفريق سعيد جمعة وحارس المرمى خالد عيسى، احتسب على إثره الحكم ركلة جزاء للضيوف، بينما جاء هدف الفوز للظفرة في الشوط الثاني من هفوة قاتلة من مدافع العين محمد فايز، بعد أن فشل في إبعاد الكرة قبل أن يخطفها مهاجم الظفرة جواو بيدرو ويسجل منها.

وفي لقاء النصر المخيب الذي انتهى بالتعادل 2-2، رغم أن العين كان متقدماً 2-صفر في الشوط الأول، تسبب المدافع محمد فايز في ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع، سجل منها «العميد» هدف التعادل.

وحتى مباراة عجمان بالجولة التاسعة، التي فاز فيها العين 4-1، انطلقت بخطأ للمدافع إسماعيل أحمد ،الذي سجل بالخطأ في مرماه، قبل أن ينتفض الفريق ويسجل رباعية.

واعترف مدرب العين، الكرواتي إيفان ليكو، في المؤتمر الصحافي، بوجود الأخطاء، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيعمل على تصحيحها، لكنه قال إن: «الفريق لم يخسر بسبب الدفاع، لأننا نفوز معاً ونخسر معاً، نعم هناك أخطاء، وسنعمل على تحليل الأداء كما ذكرت لكم، لمعالجة المشكلات في الفريق».

وتسبب فقدان النقاط الخمس في تجمد رصيد الفريق عند 18 نقطة، ما جعل الجماهير تطلب من الإدارة إقالة المدرب الكرواتي إيفان ليكو من منصبه، والاستعانة بجهاز فني آخر، عبر «هاشتاغ» جديد على «تويتر»، أول من أمس، بعنوان «إقالة ليكو».

من جانبه، أبدى قائد العين، إسماعيل أحمد، استغرابه من الأداء الذي قدموه في مباراة الظفرة، لكنه قال في تصريح صحافي إن «الكل يتحمل مسؤولية تراجع النتائج». وتابع: «الفريق الذي ينافس على لقب دوري الخليج العربي يجب أن يفوز في كل المباريات التي تقام على أرضه، فالخسارة تبعد الفريق، لكننا لانزال في دائرة المنافسة».

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رازوفيتش: لعبنا بأريحية أمام العين

أكد مدرب فريق الظفرة، الصربي رازوفيتش، أن فريقه لعب بأريحية، وقدم مباراة جيدة في مواجهة العين، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء الذي قدمه لاعبوه خلال اللقاء. وقال في المؤتمر الصحافي: «كما توقعت قبل المباراة، فإن فريقي لعب بأريحية، وقدم كرة قدم حقيقة، بالنسبة لي لا أخشى على فريقي أكثر من أن يكون اللاعبون في يوم غير يومهم، فنحن لا نبحث عن حصد النقاط فقط، بل كذلك نريد تطوير وتحسين الأداء».

يحيى نادر يخضع لفحوص طبية

خضع لاعب وسط العين، يحيى نادر، لفحوص طبية في مستشفى الجيمي في مدينة العين، للتعرف إلى حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الظفرة. ومن المنتظر أن يعلن النادي خلال اليوم تفاصيل الإصابة، وفترة غيابه المتوقع.

وقال مدير العين، أحمد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»، إنه لم يتم تحديد نوعية الإصابة بعد.

أخطاء مباراتي النصر والظفرة

■هدف الظفرة الأول من ركلة جزاء نتجت عن خطأ مشترك بين سعيد جمعة والحارس خالد عيسى.

■الظفرة سجل هدف الفوز بعد هفوة من المدافع محمد فايز، استغلها جواو بيدرو بنجاح.

■خطأ دفاعي آخر تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها النصر هدف التعادل 2-2 في الوقت «القاتل».