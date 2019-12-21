الامارات | يوسف عبدالله: الفوز على بني ياس أعاد الثقة للاعبي الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف عبدالله: الفوز على بني ياس أعاد الثقة للاعبي الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال إداري الفريق الأول لنادي الفجيرة، يوسف عبدالله، إن نتيجة الفوز على بني ياس بهدف نظيف أول من أمس، ضمن الجولة الـ10 لدوري الخليج العربي، أعادت الثقة إلى الفريق. وتابع في تصريح صحافي: «استحققنا الفوز ونيل النقاط التي جاءت في توقيت مهم، حيث تنتظرنا مباراة أخرى ثالثة أمام بني ياس بعد أيام قليلة ضمن دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، وبالتأكيد نتطلع لتحقيق الفوز»، مؤكداً أن جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز، وهو ما انعكس على النتيجة.

في المقابل، وصف حارس بني ياس، فهد الظنحاني، الخسارة بغير المنصفة. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الهزيمة جاءت من كرة مفاجئة هزت شباك الفريق».

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وأوضح أيضاً: «ليس صحيحاً أن يكون سبب الخسارة أداء اللاعبين المباراة من دون روح أو بتراخٍ، بل إن دفاع الفجيرة كان في يومه، إضافة إلى عدم إنصافنا من خلال قرارات (الفار)».

وشدد على أن «السماوي لم يؤد بالشكل المطلوب في الشوط الأول فقط، لكنه ظهر بشكل فني مميز في الشوط الثاني، وكنا قريبين من تسجيل الأهداف». وختم: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام الفجيرة في الكأس، وسنعمل على تعويض النتيجة الأخيرة بالفوز والعودة لنغمة الانتصارات».