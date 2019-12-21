الامارات | أسماء بالعربية على قمصان اليوفي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء بالعربية على قمصان اليوفي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي يوفنتوس أن لاعبيه سيرتدون قمصاناً تحمل أسماءهم باللغة العربية، وذلك خلال مباراة الفريق أمام لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي، المقرر إقامته غداً في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي عبر الإنترنت أن النادي تعاون مع الخطاط السعودي - المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين لتظهر بشكل مميز في المباراة.

وقال جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، في تصريح صحافي: «من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم، ما يؤكد أيضاً على اهتمام النادي باستكشاف مناطق جديدة. التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي».

وكان يوفنتوس فاز بلقب كأس السوبر الإيطالي العام الماضي، الذي أقيمت مباراته في السعودية أيضاً، على حساب ميلان 1/‏‏ صفر.