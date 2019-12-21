الامارات | «السعادة» تعاود الوحدة بعد غياب 270 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «السعادة» تعاود الوحدة بعد غياب 270 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة فوزاً صعباً أمس خارج قواعده على كلباء 2/1 في المباراة التي جرت ضمن الجولة 10 من دوري الخليج العربي. ولم يعرف أصحاب السعادة في الدوري طعم الانتصارات في 270 دقيقة، وبالضبط منذ الجولة السادسة، حين تغلب على الظفرة 3/1، وتعادل بعدها مع الوصل وخورفكان، وخسر من شباب الأهلي. وسجل هدفي الوحدة الأرجنتيني تيغالي (48)، ويحيى الغساني (66)، فيما سجل منصور البلوشي لكلباء (57).
وسجل الوحدة من ركلة جزاء عن طريق تيغالي بعد عرقلته من قبل سلطان الزعابي الذي تعرض للطرد.
وعاد كلباء إلى المباراة عن طريق البلوشي، الذي استفاد من تمريرة ملابا، لكن هفوة دفاعية منحت الوحدة الفوز من خلال الغساني.
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