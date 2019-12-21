شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الحنفي مرتشي و فرج عامر جايب ساحر بـ7 الاف دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل صرح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأن فريقه قدم مباراة جيده امام سموحة و لكن لن تدخل الكرة بسبب " الجن و العفاريت".
واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.
و قال مرتضى : " محمد الحنفي مرتشي و مش هاسيب جمال الغندور بسبب عنتاده ضد الزمالك، و فرج عامر جايب ساحر و بيدفعله 7 الاف دولار عشان يكسب الزمالك و يقفل الشبكة بالسحر و هو اللي حكالي".
انتهى لقاء الزمالك ضد سموحة بالتعادل السلبي في اللقاء المقيم على ستاد القاهرة بالاسبوع التاسع من الدوري العام، و سيطر الأبيض على معظم مجريات المباراة و أضاع أكثر من فرصة لم يستطيع لاعبيه ترجمتها إلى أهداف.
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