شكرا لقرائتكم هوفنهايم يقلب تأخره أمام دورتموند إلى فوز في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق هوفنهايم تأخره بهدف أمام ضيفه بوروسيا دورتموند إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في المرحلة السابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وتقدم دورتموند بهدف سجله ماريو غوتزه في الدقيقة 17، وتعادل سارجيس أداميان لفريق هوفنهايم في الدقيقة 79 وأضاف أندري كراماريتش الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس وتجمد رصيد دورتموند عند 30 نقطة في المركز الرابع.