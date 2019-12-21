أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، تعادل سلبي يجمد وضع الزمالك و سموحة فى الدوري

تعادل سلبي يجمد وضع الزمالك و سموحة فى الدوري

انتهت مباراة الزمالك و سموحه بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن موعد انطلاق الـvar بالدوري المصري

يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة من أجل الكشف عن تفاصيل تطبيق تقنية حكم الـvar .

الاتحاد يفوز على نادي مصر 2 / 1.. ويخطف وصافة الدوري من المقاولون

حقق نادي الاتحاد السكندري فوزاً غالياً على ضيفه نادي مصر بنتيجة 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الاسكندرية، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

التعادل 1/1 يحسم مباراة المقاصة وطنطا وركلة جزاء مثيرة للجدل انتهت مباراة مصر للمقاصة وطنطا بتعادل الفريقين 1/1 والتي أقيمت اليوم علي استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ 9 للدوري. المقاولون يعبر الحدود بهدف +90 ويطارد الأهلي على قمة الدوري انتزع المقاولون العرب ثلاث نقاط ثمينة من حرس الحدود، خلال المباراة التي أقيمت على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام. الإنتاج يصطاد تماسيح النيل في أسوان ويقفز 4 مراكز في الدوري Advertisements قفز فريق الإنتاج الحربي أربعة مراكز دفعة واحدة في جدول الدوري بعد الفوز الذي حققه عصر اليوم، الجمعة، على فريق أسوان بملعب الأخير بهدف نظيف ضمن مواجهات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام . اتحاد كرة القدم يتخلف عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية تخلف اتحاد كرة القدم عن حضور الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، التى تعقد الآن بمقر اللجنة باستاد القاهرة. برنامج خاص لتجهيز جمعة والسولية ومتولى فى الأهلى.. تعرف عليه خاض ثلاثى الأهلى عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولى تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال. الأهلى يجمع ملخص مباريات الاتحاد قبل صدام 23 ديسمبر يبدأ الجهاز الفنى للأهلى اليوم التحضير لمواجهة الاتحاد السكندرى، من خلال مشاهدة ملخص مباريات الفريق السكندرى فى الدورى والبطولة العربية، قبل المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز.

برنامج بدنى لتجهيز لاعبى الأهلى للقاء الاتحاد السكندرى

يجهز توماس بينكيل، مخطط أحمال الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برنامجا بدنيا خاصا؛ لتجهيز اللاعبين لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة فى بطولة الدورى العام.