جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم الجمعة 20 / 12 / 2019 خمس مباريات ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف أسوان فريق الإنتاج الحربى و واجه حرس الحدود نظيرة المقاولون العرب و التقى الاتحاد السكندرى فريق أف سى مصر و واجه مصر المقاصة نظيرة طنطا و فى الختام مباراة الزمالك و سموحة .

تعادل سلبي يجمد وضع الزمالك و سموحة فى الدوري انتهت مباراة الزمالك و سموحه بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف.

الاتحاد يفوز على نادي مصر 2 / 1.. ويخطف وصافة الدوري من المقاولون

حقق نادي الاتحاد السكندري فوزاً غالياً على ضيفه نادي مصر بنتيجة 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على استاد الاسكندرية، والتى جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري العام.

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جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى :