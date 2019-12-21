شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى المجموعة الخامسة بالتصفيات الافريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتضم المجموعة الأولى كل من تونس وكوت ديفوار و أفريقيا الوسطى ، وفى المجموعة الثانية السنغال و انجولا و موزمبيق. Advertisements وجاءت باقى المجموعات وفقا الجدول التالى :

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