شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفرض عقوبات على شبابه بعد الهزيمة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد سراج، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١، فرض عقوبات مالية على لاعبي الفريق، بعد الخسارة أمام الزمالك بهدفين دون رد، اليوم الجمعة، في المواجهة التي جاءت ضمن لقاءات بطولة الجمهورية، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وجاء قرار سراج لفرض مزيد من الانضباط على اللاعبين، خاصة أن فريق ٢٠٠١ بالأهلي حقق نتائج مميزة في الموسم الماضي، وتُوج بلقب بطولة الجمهورية قبل ٣ جولات من نهاية الموسم.