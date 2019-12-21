شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : راض عن التعادل أمام الزمالك وفقدنا 4 لاعبين أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة رضاه التام عن نتيجة التعادل السلبي الذي حققه فريقه مع الزمالك، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات إعلامية قائلا " قدمنا أداءً جيدً ا أمام الزمالك في ظل الغيابات التي ضربت الفريٌق حيث غاب عن صفوفنا 4 لاعبين أساسيين على رأسهم أحمد فتوح وكريم يحييى ولاعبو سموحة رجالة ونجح في التصدي لهجوم الفريق الابيض".

أشار فرج عامر أن الزمالك قدم أفضل مبارياته هذا الموسم ولكنه لم ينجح في إختراق دفاعتنا وهذا الأمر يحسب للاعبي سموحة .

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انتهت مباراة الزمالك و سموحه بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف.