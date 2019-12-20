شكوك حول مشاركة سيلفا أمام ليستر سيتي

الجمعة 20 ديسمبر 2019

صرح مدرب جوارديولامانشستر سيتي، اليوم الجمعة، إن مشاركة صانع اللعب ديفيد سيلفا أمام ليستر سيتي غداً السبت، في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم محل شك لكن المهاجم سيرجيو أغويرو وقلب الدفاع جون ستونز استعادا لياقتهما مجدداً. وأصيب سيلفا وستونز في فوز سيتي 2-1 على مانشستر يونايتد في 7 ديسمبر (كانون الأول) بينما لم يلعب أغويرو، الذي أحرز 13 هدفاً في 16 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، منذ 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي: "خاض أغويرو وستونز التدريبات، لكن سيلفا لا". ويحتل ليستر سيتي المركز الثاني متقدماً بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث وقال غوارديولا إنه لم يشعر بالمفاجأة لرؤية ليستر سيتي يقدم أداء جيداً وقال: "شعرت في الموسم الماضي أن ليستر سيتي سيقاتل ليكون ضمن المربع الذهبي وهو ما يحدث حالياً، إنه فريق رائع". وأضاف: "رحل (هاري) مغواير لكن بقية الفريق ظل كما هو ويتمتع ليستر سيتي بتفوق في خط الوسط وعند تنفيذ الهجمات المرتدة والقدرة على السيطرة على الملعب". وتتأرجح آمال مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي إذ يتأخر الفريق بفارق 14 نقطة عن ليفربول المتصدر لكن فرص الفريق لا تزال قائمة بدوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد وكأس الرابطة. وقال غوارديولا إن فريقه لديه الحافز للعب ويدرك تماماً مدى سرعة تغير الأوضاع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترة الشتاء. وقال: "الفارق بيننا وبين الفرق التي تسبقنا أو نسبقها يمكن أن يتغير في غضون أسابيع قليلة خاصة في هذه الفترة، علينا أن نؤدي ما يجب علينا القيام به". كما بعث غوارديولا (48 عاماً) أطيب الأمنيات إلى ميكيل أرتيتا مساعده السابق الذي تأكد اليوم الجمعة، رحيله عن سيتي ليتولى تدريب آرسنال. وقال غوارديولا: "قرر الانتقال إلى هناك، لا يمكنك إيقافه، عليه أن يسعى لتحقيق أحلامه، آرسنال يشكل جزءاً كبيراً من مسيرته، نتمنى له كل التوفيق، أثق أنه سيقوم بعمل رائع".

