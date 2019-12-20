«ماني»: محظوظون لعبور مونتيري.. وأنتظر مواجهة فلامنجو بفارغ الصبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث المهاجم السنغالي ساديو ماني، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن الصعوبة التي واجهها فريقه بطل «تشامبيونزليج» في مواجهة بطل «الكونكاكاف» مونتييري المكسيكي، والتي انتهت بفوز الريدز 2- 1، في المباراة التي جمعت الفريقين في قبل نهائي كأس العالم للأندية قطر 2019.
وقال ماني، خلال تصريحاته على هامش البطولة: «كانت مباراة صعبة للغاية، وعلينا أن نتوقع هذا النوع من المباريات، هم أبطال، وفريق رائع ولقد كنا محظوظين بالفوز عليهم».
وتحدث السنغالي عما يمكن توقعه للمباراة النهائية، ضد بطل «كوبا ليبرتادوريس» فلامنجو البرازيلي: «فريق جيد جدا جدا، لا يمكننا الانتظار للعب ضدهم».
ويستعد «الريدز» للمباراة النهائية على مونديال الأندية في قطر، والتي يواجه بها بطل «كوبا ليبرتادوريس» فلامنجو، في السابعة والنصف غدًا السبت، على ستاد «خليفة الدولي» بالدوحة، والتي سيديرها تحكميًا القطري عبدالرحمن الجاسم.
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