شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض الراحة.. الزمالك يبدأ غدًا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية وقرر خوض اللاعبين التدريبات عصر غدٍ السبت بملعب النادي «عبداللطيف أبورجيلة».

ويبدأ الزمالك غدا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

كان الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.