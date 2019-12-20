شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يرفض الراحة.. الزمالك يبدأ غدًا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية وقرر خوض اللاعبين التدريبات عصر غدٍ السبت بملعب النادي «عبداللطيف أبورجيلة».
ويبدأ الزمالك غدا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي، في المباراة المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
كان الزمالك قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر «كارتيرون» يرفض الراحة.. الزمالك يبدأ غدًا الاستعداد لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.