شكرا لقرائتكم خبر عن «زيزو» يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة المصري بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالعزيز عبدالشافي «زيزو»، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعد إقالة الفرنسي المقال سباستيان ديسابر، قائمة فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر إقامتها مساء غد السبت، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: مهدي سليمان- أحمد دعدور. الدفاع: رجب بكار- أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون- عبدالله بكري- طارق طه- محمد حمدي- محمود حمادة. الوسط: عبدالله السعيد- إيريك تراوري- عمر العيوني- أحمد توفيق- إبراهيم حسن- عمر جابر- محمد فاروق- إسلام عيسى- إبراهيم عادل. الهجوم: دودو الجباس- جون أنطوي.

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