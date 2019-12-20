شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب عن مدرب فلامنجو: سيكون رئيس البرازيل إذا ترشح الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا «شامبيونزليج»، بنظيره البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب نادي فلامنجو البرازيلي، بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية «كوبا ليبرتادوريس».

وقال كلوب، خلال تصريحاته على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2019 في قطر: «إن جورجي قام بعمل عظيم، وإذا ترشح لرئاسة البرازيل سيفوز، بلا شك هو دائمًا ناجح جدًا كمدرب كما كان في سبورتنج لشبونة أيضًا».

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وتابع: «هو شخصية، ومعروف عنه أنه منظم للغاية، تابعت ما كان يفعله لبعض الوقت، لكنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي سنواجه فيها بعضنا البعض. أنا أتطلع ومتحمس لمواجهته».

وأنهى يورجن كلوب حديثه: «بالطبع إن العمل الذي قام به من قبل في أوروبا، يمنحه إمكانية العمل والعودة لأوروبا مرة أخرى إذا أراد ذلك».

وينهي ليفربول استعداداته للمباراة النهائية على مونديال الأندية في قطر، والتي يواجه بها بطل «كوبا ليبرتادوريس» فلامنجو، في السابعة والنصف غدًا السبت، على استاد «خليفة الدولي» بالدوحة.