شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل نزيف النقاط بتعادل سلبي أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة سريعة من جانب الزمالك وسيطر على مجريات اللعب وشن محاولات من العمق والجانب الأيمن الذي نشط فيه أوناجم وإمام وسط دفاعات محكمة من الفريق السكندري.

ويدفع الجهاز الفني بأول تغييراته بنزول مصطفى فتحي بدلا من أوباما في الدقيقة 71 لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق في المباراة.

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ودفع الجهاز الفني بكريم بامبو بدلا من محمد أوناجم في الدقيقة 77 من عمر المباراة، الذي انفرد بالمرمى من تمريرة طارق حامد ليودعها أرضية لكنها تمر بجوار القائم في هجمة خطيرة بالدقيقة 80 من عمر المباراة.

ويعود بامبو من جديد ليهدر فرصة خطيرة بعد عرضية متقنة من حازم إمام في الجانب الأيمن ويتسلم ويلف بتسديدة قوية لكنها تمر أعلى المرمى في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وتمر اللحظات الأخيرة على نفس الوتيرة هجوم مستمر من الزمالك ودفاع محكم من سموحة، ويحتسب الحكم 5 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الثاني لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بتلك النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى النقطة 14 في المركز الرابع، فيما وصل سموحة إلى نفس الرصيد في المركز الخامس.