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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجأت في قائمة يوفنتوس لمباراة لاتسيو في السوبر الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 20 ديسمبر 2019
أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن قائمة فريقه لخوض مباراة لاتسيو في السوبر الإيطالي.
ويواجه يوفنتوس نظيره لاتسيو، مساء الأحد المقبل، في كأس السوبر الإيطالي، على ملعب جامعة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية.
وشهدت قائمة يوفنتوس، تواجد جميع اللاعبين، بما فيهم المُصابين.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.
خط الدفاع: دي تشيليو، كيلليني، دي ليخت، أليكس ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، بونوتشي، ديميرال.
خط الوسط: بيانيتش، رامزي، ماتويدي، إيمري تشان، رابيو، بينتانكور.
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ديبالا دوجلاس كوستا، بياتسا، بيرنارديسكي، هيجواين، كوادرادو.
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