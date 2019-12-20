العاطل يرفض قميص الاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

رفض صانع الألعاب، الأرجنتيني ‏لوسيانو أكوستا، العرض المقدم له من إدارة نادي الاتحاد لاستقطابه كلاعب وسط متقدم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، تدعيما لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقدمت إدارة الاتحاد العرض للاعب في أكتوبر الماضي عندما كان غير مقيد في أي ناد، إلا أنه طلب مهلة حتى ديسمبر الحالي ليفضل اللعب لنادي أطلس غوادالاخارا المكسيكي في صفقة انتقال حر.

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من جهة أخرى حول الرئيس الأسبق للنادي نواف المقيرن مسار استعدادات الإدارة لصفقات الفترة الشتوية إلى منحى إيجابي بعدما اتفقت الإدارة مع المدير الفني الهولندي هينك تين كات على أن تكون الاستقطابات غير مكلفة ماديا.

ويستعد المقيرن مع مجموعة من محبي النادي لدعم الإدارة خلال الفترة المقبلة للنهوض بالنادي وإنعاشه لتجاوز الفترة الحالية.

وكانت خسارة الاتحاد من الفيحاء بنتيجة 1-4 أمس الأول ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثارت غضب منسوبي النادي من جماهير وإعلاميين وشرفيين وحركتهم لبحث حلول لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية في مسيرة الفريق من خلال عقد عدد من الصفقات المحلية والأجنبية، وكذلك سداد مستحقات اللاعبين والعاملين.