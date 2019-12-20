شكرا لقرائتكم اللجنة الاولمبية تعلن رفع الايقاف عن إيهاب عبد الرحمن في يناير 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدرت اللجنة الاولمبية المصرية بيانا رسميا تعلن فيه رفع الايقاف عن ايهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح في يناير ٢٠٢٠، وجاء نص البيان كالتالي..

في إطار مساعي وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والحرص البالغ على الحفاظ على أبناء مصر من الرياضيين ، فقد اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية عدة خطوات جادة بدعم لا محدود من معالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور / أشرف صبحي ،وبالتنسيق مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو) وذلك لحل مشكلة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن بطل مصر في رمي الرمح ، والذي قد سبق إيقافه لمدة أربعة أعوام من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) .

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وبفضل الله تعالى قد أتت تلك المساعي بثمارها الايجابية وتلقينا اليوم خطاب رسمي من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (الوادا) والاتحاد الدولي لألعاب القوى يتضمن رفع الايقاف عن البطل المصري (إيهاب عبد الرحمن ) إعتبارا من 20 يناير 2020 والاكتفاء بالوقف عن المدة السابقة ، وبذلك يستطيع البطل المصري خوض المنافسات المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية "طوكيو 2020" .

هذا وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مساندة البطل المصري إيهاب عبد الرحمن والعمل على توفير كافة المتطلبات والاحتياجات له من دعم مادي وفني وطبي ونفسي واتباع المنهج العلمي السليم لإعداداه إعدادا جيدا إستعدادا لخوض منافسات التأهيل لأولمبياد طوكيو 2020.

هذا بالاضافة للاتفاق على عقد لقاء غدا السبت الموافق 21/12/2019 بمقر اللجنة الأولمبية المصرية للبطل المصري إيهاب عبد الرحمن مع المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحضور رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى ، وممثلا عن وزارة الشباب والرياضة ، وممثلا عن المنظمة .