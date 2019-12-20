شكرا لقرائتكم ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم السبت



شهد الدورى المصري اليوم الجمعة عدة تغييرات فى مراكز الفرق، بعد انتهاء خمس مباريات أقيمت اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة، اختتمت بمواجهة الزمالك وسموحة على استاد القاهرة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم السبت



واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم السبت كالتالي:

