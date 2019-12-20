كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسموحة

جدة - عمرو شويل رفض الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.

وأخطر مسؤولو الزمالك مراقب المباراة بعدم حضور المدرب، ومن المنتظر أن يتم تغريم كارتيرون 50 ألف جنيه للغياب عن المؤتمر

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التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.