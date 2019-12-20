الزمالك ضد سموحة.. البدايه الاسوء للأبيض في الدوري × آخر 7 سنوات

جدة - عمرو شويل واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط مجددا أمام سموحة في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.

وبتلك التعادل أصبح الزمالك مهدراً 10 نقاط في أول 8 مباريات، و هي البداية الاسوء للفارس الأبيض منذ موسم 2013/2014 حيث كان فقد الزمالك نقاط في أول 9 لقائات، و كان حينها يلعب الدوري مجموعتين و تأهل الفارس الأبيض في النهاية كمركز ثاني بجانب بتروجيت بعدما فض الفارس الأبيض الاشتباك في مباراته الأخيرة بالدوري امام اتحاد الشرطه و فاز عليه 4/3، ليكون الثلاثي " الزمالك و بتروجيت و اتحاد الشرطه" 35 نقطه و لكن يحسم الفارس الأبيض و الفريق البترولي بطاقتين التأهل بالمواجهات المباشره.

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و خسر الزمالك في منافسات المجموعة الثانيه حيننها في 5 مباريات و تعادل مثلهم و فاز في 10، و في النهاية فاز الأهلي بالدوري برصيد 7 نقاط متفوقاً على سموحة بفارق هدف، و الزمالك حصل على المركز الثالث بـ3 نقاط بعد فوزه على بتروجيت و خسارته من الأهلي و سموحة و جاء الفريق البترولي في المركز الرابع بدون أي نقاط.

والتعادل اليوم رفع رصيد الزمك إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع بهما، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.