شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لجماهير الزمالك: لا تسبوا اللاعبين.. تعادلنا بسبب السحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع جماهير الزمالك بعد التعادل مع فريق سموحة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة. Advertisements

وقال رئيس الزمالك في حديثه مع الجماهير :" لا تسبوا اللاعبين..الفريق تعادل مع سموحة بسبب السحر، وهناك من دفع أموال لاسقاط الزمالك بالسحر".

التعادل رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 14 نقطة يحتل المركز الرابع، في حين يرفع سموحة رصيده إلى 14 نقطة أيضا في المركز الخامس.