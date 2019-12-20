شكرا لقرائتكم رئيس سموحة لـ مرتضى منصور: لا سحر ولا شعوذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة الى مسئولى الزمالك الذى أدلو بتصريحات حول السحر قائلا " "حجة مسئولي الزمالك عند التعادل أو الخسارة معنا هي السحر وردي عليهم ولا سحر ولا شعوذة ".

واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.