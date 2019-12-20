شكرا لقرائتكم رئيس سموحة لـ مرتضى منصور: لا سحر ولا شعوذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة الى مسئولى الزمالك الذى أدلو بتصريحات حول السحر قائلا " "حجة مسئولي الزمالك عند التعادل أو الخسارة معنا هي السحر وردي عليهم ولا سحر ولا شعوذة ".
واصل الزمالك نزيف النقاط، وسقط في التعادل الثاني من أصل 8 مباريات خاضها الفريق حتى الآن، ليصل اجمال النقاط المهدرة الى 10 نقاط من هزيمتين امام انبي وطلائع الجيش، وتعادلين أمام نادي مصر وسموحة.
وأوضح فرج عامر خلال تصريحات أعلامية رضاه التام على أداء لاعبيه في لقاء الزمالك مساء اليوم الجمعة والذي انتهى بالتعادل السلبي ببطولة الدوري قائلا "راضي عن أداء اللاعبين، افتقدنا لـ4 لاعبين من العناصر الأساسية وحسام حسن تعرض للإصابة".
وأشار رئيس نادى سموحة أن مكاسب مباراة اليوم الثنائى محمد كوفي وناصر ماهر عقب الاداء المتميز الذى ظهروا عليه ".
انتهت مباراة الزمالك و سموحه بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف.
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