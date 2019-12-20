شكرا لقرائتكم الزمالك ضد سموحة .. الأبيض يواصل النزيف بتعادل سلبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بدأ الزمالك بتشكيل مكونً من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهم محمد أوناجم وأوباما وأشرف بن شرقى.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بدأ سموحه بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: رجب نبيل - محمد كوفي - شريف رضا – محمد الترهوني

خط الوسط: أحمد حمص – يوسف ديوب - ناصر ماهر – خالد محمد عبد الفتاح

خط الهجوم: حسام حسن – رونالد وانجا

ويتواجد على مقاعد البدلاء: حسن تيمور، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، إيدو إيمومو، محمود حليمو، أحمد جمال

الشوط الأول

بدأت أحداث المباراة هجومية من قبل الفريقين ولجأ الفريقين للكرات الطويلة لإحراز هدف مبكر يريح الاعصاب و كاد يوسف أوباما فى الدقيقة 5 من إحراز هدف التقدم الاول بعد الإنفراد بالمرمى من وسط الملعب لكنه يسدد الكرة بعيدة عن الهاني سليمان بعد تدخل من رجب نبيل .

الدقيقة 6 هجمة عن طريق بن شرقي يسددها قوية أرضية تخرج بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان فى فرصة خطيرة للزمالك.

يستمر اللقاء وسط الملعب بين الفريقين ويلجأ سموحه للتمرير فى وسط الملعب لتهدئة الهجوم الأبيض.

يهدأ اللقاء نسبياً لأكثر من دقيقة ويتناقل الفريقين الكرة وسط الملعب على الرغم من البداية الهجومية بين الفريقين.

وفى الدقيقة 22 هجمة خطيرة عن طريق بن شرقي الذى يراو لاعبي سموحه ويمررها أرضية داخل منطقة الجزاء تخرج لركنية.

الدقيقة 22 عرضية رائعة من محمد عبد الشافي يقابلها محمود علاء برأسية تخرج فوق عارضة الهاني سليمان.

يستحوذ الزمالك على مجريات المباراة بفضل تحركات بن شرقي و ساسي و عبد الشافي وطارق حامد لكن دون وصول لمرمى سموحه الذ لجأ للتأمين الدفاعي.

الدقيقة 28 أخطر فرص المباراة بعد عرضية من أوناجم يقابلها مصطفي محمد " كرة مزدوجة " يتصدي لها الهاني سليمان.

تستمر السيطرة الزملكاوية على مجريات المباراة بالكامل ، وكاد أوباما فى الدقيقة 31 أن يحرز هدف التقدم بعد عرضية رائعة من ساسي تصل إلى أوباما الذى يلعبها رأسية قوية تخرج بجوا القائم الأيمن للهاني سليمان.

يواصل الزمالك سيطرته التامة على سموحه وسط تكتل دفاعي من لاعبي سموحه لمواجهة الضغط الزملكاوي.

الدقيقة38 إنذار لمحمد عبد الغني مدافع الزمالك بعد لمس الكرة باليد ومنع هجمة لحسام حسن .

الدقيقة 38 تسديدة قوية من كوفي الذى يلعب الكرة " ضربة مزدوجة " فى هجمة خطيرة تخرج بجوار القائم الأيمن لمحمد أبو جبل.

الدقيقة 40 فرصة لشريف رضا الذى يراوغ محمد عبد الشافي ويصل لمنطقة الجزاء للزمالك ويسددها تعلو عارضة أبو جبل.

الدقيقة 41 فرصة خطيرة لساسي الذي يراوغ بمهارة عالية ويمررها لمصطفي محمد المنفرد الذى يسددها قوية تخرج لضربة مرمي.

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الدقيقة 42 يمر حازم إمام ببراعة من الترهوني ويلعبها عرضية يقابلها ساسي برأسية ولكنه يفشل فى استغلالها وتعود لتصل لمصطفي محمدا لذى يسددها بعيداً عن المرمي.

الدقيقة 45 تسديدة قوية من شريف رضا تخرج بجوار القائم ، ويحتسب الحكم محمد الحنفي دقيقتين وقت بدل من ضائع ، ولكن ينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

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الشوط الثاني

يبدأ الشوط الثاني بهجوم من لاعبي سموحة وسيطرة على منطقة الوسط لكن دون خطورة على مرمى أبو جبل.

الدقيقة 48 فرصة خطيرة للزمالك بعد ركنية تصل لاوناجم الذى يلبعها عرضية يقابلها مصطفي محمد برأسه تصل محمود علاء أمام مرمى أبو جبل ولكنه يفشل فى استغلالها وتحويلها لهدف ويشتتها دفاع سموحه.

الدقيقة 51 فرصة رائعة للزمالك بعد تمريرة وان تو بين أوباما وبن شرقي يلعبها أرضية رائعة لمصطفي محمد يخرجها دفاع سموحه.

تعود السيطرة لسموحه ويعتمد على الكرات الطويلة للوصول لمرمى الزمالك.

الدقيقة 55 يدفع حسام حسن المدير الفني لسموحه بالتغغير الأول بخروج حسام حسن المهاجم و نزول لاعب الوسط محمود حليمو.

الدقيقة 58 عرضية من طارق حامد يقابلها بن شرقي بتسديدة قوية تصطدم بدفاع سموحه ؟

الدقيقية 59 هجمة مرتدة بين ناصر ماهر تصل لرونالدو و يتصدي لها أبو جبل لركنية.

الدقيقى 62 فرصة خطيرة لساسي الذي يمرر كرة بينية رائعة تصل لمصطفي محمد الذى ينفرد بالمرمى ولكنه يسددها بعيدة عن المرمى.

ينشط اللقاء بين الفريقين هجوميا ويصل كل فريق لمرمى المنافس لكن دون ترجمة لأهداف.

الدقيقة 67 خروج شريف رضا لاعب سموحه ونزول أحمد جمال.

الدقيقة 68 هجمة رائعة بين عبد الشافي و بن شرقي يلعبها عبد الشافي عرضية يقابلها مصفطي محمد برأسه ولكن تصطدم بدفاع سموحه.

تعود السيطرة للزمالك بفضل ساسي و بن شرقي وعبد الشافي.

الدقيقة 71 يدفع كارتيرون بالتبديل الأول بنزول مصطفي فتحي بدلاً من أوباما.

يلجأ الفريقين لإستحواذ الكرة فى وسط الملعب.

الدقيقة 74 كوفي ينقذ سموحه من هدف بعد خروج الهاني سليمان للتصدي للكرة وتعود لساسي الذى يسددها فى المرمي الخالي ينقذها كوفي.

الدقيقة 77 نزول كريم بامبو بدلاً من أوناجم

الدقيقة 79 تمريرة أرضية من عبد الشافي يخرجها دفاع سموحه.

الدقيقة 79 إنفراد من لبامبو بعد تمريرة من طارق حامد ، ينفرد بامبو بالمرمى ، ويخرجها بغرابة بجوار القائم الأيمن للهاني سليمان.

الدقيقة 80 خروج أحمد حمص وينزل بدلا منه محمد نادي ، ويشهر الحنفي حكم المباراة إنذار لحمص لتعطيل اللعب.

الدقيقة 82 يستلم بامبو كرة رائعة من حازم أمام و لكنه يسددها بعيداً عن المرمى.

هجمات متبادلة بين الزمالك و سموحه لكن دون ترجمة .

الدقيقة 86 هجمة للزمالك ويمررها بامبو لمصطفي محمد يسددها قوية يخرجها الترهوني من على خط المرمي برأسية.

الدقيقة 90 تمريرة رائعة من بن شرقي لبامبو المنفرد بالمرمى لكن تخرج لضربة مرمى.

الدقيقة 90+1 كارت اصفر لرونالد لاعب سموحه.

تستمر السيطرة الزملكاوية على مجريات المباراة فى الوقت الذى يعتمد فيه سموحه على الهجمات المرتدة.

الدقيقة 90+3 إنذار أصفر لناصر ماهر بعد التدخل العنيف مع عبد الغني والإعتراض.

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