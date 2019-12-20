شكرا لقرائتكم البدري وجهاز المنتخب في مباراة الزمالك وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

الجهاز الفنى للمنتخب وتواجد المدير الفني الكابتن حسام البدري في المباراة برفقه طارق مصطفى المدرب العام، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرب الاحمال لمتابعة وتقييم أداء اللاعبين قبل المرحلة المقبلة والإعداد لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢.

جهاز المنتخب

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