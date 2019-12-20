شكرا لقرائتكم كلوب: جيسوس مدرب رائع.. نجح مع سبورتنغ وبنفيكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة بمستوى فريق فلامنغو البرازيلي الذي يلتقيه السبت في نهائي كأس العالم للأندية وكذلك بإمكانيات مديره الفني البرتغالي جورجي جيسوس.

وأشار كلوب إلى أن المباراة ستكون في غاية القوة والصعوبة إضافة إلى أن الفوز بهذا اللقب العالمي سيكون في غاية الأهمية لليفربول مثلما هو الحال بالنسبة لفلامنغو.

ويلتقي ليفربول الإنجليزي مع فلامنجو البرازيلي السبت في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: منحنا اللاعبين بعض الراحة وتدربنا جيدا وسنبذل كل ما بوسعنا. هذه المباراة فرصة عظيمة نسعى لاستغلالها والفوز باللقب. استخدمنا كل دقيقة من أجل علاج المصابين وننتظر موقفهم من المشاركة في المباراة.

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وعن الذكريات التي يتذكرها عن اللاعبين البرازيليين أو فريق فلامنغو ، قال كلوب: أبي قال لي إن بيليه سيظل أفضل لاعب في العالم وعندما أفكر في الكرة البرازيلية يتبادر بيليه إلى ذهني مباشرة. شاهدت بعض الأشرطة عن فلامنغو وهو منظم للغاية ومدربهم الحالي نجح في تغيير طريقة لعب الفريق وأعد تشكيلة متميزة للفريق وكل لاعب بها يعرف ما يحتاجه.

وأشار: فلامنغو لديه كل ما يحتاجه أي فريق يحتاج للنجاح حيث يجيدون التسديد والهجوم والدفاع. لم ألعب من قبل أمام أي فريق برازيلي لكنها المرة الأولى لفلامنغو أيضا أمام ليفربول منذ فترة طويلة للغاية.

وأضاف: فلامنغو لديه نظام لعب وهناك تعليمات واضحة لهم وهي ضرورة الفوز باللقب. لكن فريقي أيضا يرغب في الفوز باللقب وهو أمر صعب وليس سهلا في مواجهة فريق قوي مثل فلامنغو. تغيرت وجهة نظري بعدما حضرت إلى هنا ولكن لا أدري ما إذا تغيرت وجهة نظر الأوروبيين إزاء هذه البطولة ومدى قوتها.

وعن انطباعه عن المهاجمين البرازيليين ، قال كلوب : عندما أنظر للمنافس ، لا أهتم بلاعب بعينه وإنما بالفريق ككل. أعرف دييغو من الدوري الألماني. ولكن انطباعي جيد بالطبع. لسنا هنا كأبطال أوروبا وننظر على أننا متقدمون عن الفرق الأخرى ولكننا نخوض المباريات على أننا فريق ليفربول الذي يسعى للفوز بالمباريات. الأمر يتعلق باستخدام القدرات وإيجاد الحلول. أحب فريقي للغاية وسنقدم أفضل ما لدينا. نحاول الاستعداد التام للمباراة وإيجاد الحلول دائما.

وعن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفلامنغو ، قال كلوب: مدرب رائع وفعل كل شيء بشكل رائع. وشعبيته تمنحه الفرصة للمنافسة على رئاسة البرتغال. نجح مع سبورتنغ ومع بنفيكا. شخصية رائعة وخبرته كبيرة ويشتهر بقدرته على التنظيم. يقود فريقه لتنفيذ الكرات الثابتة بشكل رائع. أتطلع لمواجهته. التقيته من قبل في حدث لليويفا. ويمكنه بالتأكيد العودة للتدريب بأوروبا إذا أراد.