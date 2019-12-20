أرسنال يراهن على أرتيتا لإعادته إلى سكة النجاحات









اسماء السيد - وضع أرسنال عاشر الدوري الإنكليزي لكرة القدم لاعب وسطه السابق الإسباني ميكيل أرتيتا أمام "رهان صعب" بتعيينه الجمعة مدربا له على أمل إعادته إلى سكة النجاحات التي فشل مواطنه أوناي إيمري في تحقيقها عقب خلاله مدربه الأسطوري الفرنسي أرسين فينغر.

وأعلن أرسنال تعيين أرتيتا (37 عاما) مدربا لفريقه لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام خلفا لمواطنه إيمري الذي أقيل من مصبه أواخر الشهر الماضي بسبب النتائج المخيبة حيث لم يفز فريق شمال لندن في آخر سبع مباريات معه في مختلف المسابقات، في أسوأ سلسلة له منذ 1992.

وأعلن أرسنال على حسابه في تويتر "يسعدنا أن نعلن انضمام ميكيل أرتيتا للنادي كمدرب رئيسي لنا بدءا من يوم الاحد. ميكيل، قائد النادي السابق، لعب معنا لمدة خمسة مواسم وهو وقع عقدا لمدة ثلاث سنوات ونصف" في إشارة إلى دفاع المدرب المساعد لمانشستر سيتي عن ألوان المدفعجية في الفترة بين عامي 2011 و2016 خاض خلالها أكثر من 100 مباراة.

وأضاف أن المدرب الجديد سيكتفي السبت بمشاهدة مباراة الفريق الذي يحل ضيفا على ايفرتون من مدرجات ملعب غوديسون بارك، حيث سيشرف المدرب الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ على قيادة الفريق للمرة الأخيرة.

وكانت الثانية ثابتة بالنسبة لأرتيتا بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من استلام المهمة خلفا لفينغر صيف 2018، قبل أن يرسو الخيار على المدرب الباسكي إيمري (48 عاما) الذي اكتفى بقيادة المدفعجية الى نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي لكنه فشل في التأهل الى دوري ابطال اوروبا بحلوله خامسا، قبل أن تسوء النتائج هذا الموسم بعد بداية واعدة.

- "ينتطرنا الكثير من العمل" -

وأنهى أرتيتا بانتقاله لارسنال ثلاثة مواسم قضاه كمساعد لمدرب مانشستر سيتي مواطنه بيب غوارديولا.

ويحتل ارسنال المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي برصيد 22 نقطة، حيث لم يفز الفريق سوى مرتين في اخر عشر مباريات، مقابل اربع خسارات وتعادل في مثلها، كما أنه حقق فوزا واحدا في مبارياته الـ12 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وقال ارتيتا في بيان "هذا شرف كبير. ارسنال واحد من أكبر الاندية في العالم. علينا أن نكون منافسين على الألقاب، وهذا ما تم ايضاحه لي خلال مناقشتي مع ستان وجوش كرونكي (مالك ومدير النادي تواليا) وكبار الأعضاء في النادي".

وأضاف "نعلم جميعا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به لتحقيق ذلك ولكني واثق من أننا سنفعل ذلك (...) أنا واقعي بما فيه الكفاية لمعرفة أنه لن يحدث الأمر بين عشية وضحاها، لكن الفريق الحالي لديه الكثير من المواهب وهناك مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب القادمين من الأكاديمية".

ولدى تقديمه لوسائل الإعلام، أكد أرتيتا أن "أول شيء سأقوم به هو ضخ طاقة جديدة. عندما كنت هنا الأحد (خسر أرسنال أمام مانشستر سيتي صفر-3 حيث كان أرتيتا مساعدا لغوارديولا)، كان الجميع (اللاعبين) محبطا. يجب أن تكون لدينا الثقافة الصحيحة هنا، إذا لم نفعل ذلك فإن الشجرة ستهتز".

وأضاف "بعد ذلك يمكننا التحدث عن أشياء أخرى. نحتاج إلى تأثير فوري ونحتاج إلى رفع مستوى العروض لبدء الفوز بالمباريات والتفاعل مع الجماهير".

وتابع "طموح هذا النادي الكروي واضح جدا. يجب أن تقاتل من أجل الحصول على الألقاب وتكون في (دوري أبطال) أوروبا. الباقي ليس جيدًا بما فيه الكفاية".

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وأكد أرتيتا أنه جاهز لوضع الدروس التي تعلمها من غوارديولا، وقال "ما تعلمته في الغالب هو أنه يجب أن تكون قاسيا ومتسقا وأن تتناسب مع ثقافة النادي للحفاظ على عقلية الفوز"، مضيفا "أريد أن أفعل الأشياء بطريقي من خلال إقناعهم بأن ذلك هو الطريق الصحيح لكي يعيش الجميع حياة أفضل. الجميع يجب أن يتحملوا المسؤولية ولا أريدهم أن يختبئوا، أريد أشخاصاً يقدمون الشغف والطاقة".

ولفت مسؤول لعبة كرة القدم في نادي ارسنال راؤول سانلاهي إلى أن النادي أجرى مقابلات مع مرشحين آخرين قبل اختيار ارتيتا الذي استغرق إعلان تعيينه وقتًا أطول بسبب تسوية مسألة تعويض مانشستر سيتي التي أشارت تقارير صحافية أنها بلغت مليوني جنيه استرليني.

وقال في بيان للنادي "التقينا بالعديد من المرشحين من الدرجة الأولى وبرز ميكيل أمام كل واحد منا باعتباره الشخص المثالي بالنسبة لنا (...) ميكيل يفهم نادي أرسنال، وماذا يعني لمشجعينا في جميع أنحاء العالم. نتطلع إليه لينهض بالفريق ويحقق معنا أفضل النتائج فيما نعمل على إعادة موسمنا إلى المسار الصحيح".

- "مواصلة الحلم" -

وكانت العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من أولويات أرسنال في بداية الموسم الحالي، مع منح إيمري دعما أكبر من المتوقع في سوق الانتقالات، لكنه خيب الآمال في الآونة الأخيرة ما دفع المسؤولين إلى الرهان على أرتيتا رغم أن الجميع كان يتوقع التعاقد مع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المقال بدوره مؤخرا من الإدارة الفنية لمواطنه نابولي.

ولا تبدو المراكز الأربعة الأولى بعيدة المنال عن النادي اللندني حيث يتخلف بفارق سبع نقاط فقط عن جاره تشلسي صاحب المركز الرابع، كما أن أرتيتا يملك طريقا آخر نحو المسابقة القارية العريقة من خلال مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" التي بلغ المدفعجية دورها الثاني حيث سيلاقون أولمبياكوس اليوناني.

وأكد إيمري، المدرب السابق لإشبيلية وباريس سان جرمان الفرنسي، ثقته في أن أرتيتا سيكون على قدر المسؤولية التي حمَّله إياها ارسنال، وقال في تصريح لقناة "بي بي سي": إنه (أرتيتا) مستعد حقًا للقيام بهذه القفزة" في إشارة إلى عقده الاحترافي الأول كمدرب.

وأضاف "لقد كان في ارسنال من قبل، وكان في الدوري الممتاز وكان يعمل مع بيب غوارديولا. أعتقد أن هذا قرار جيد".

وخاض ارتيتا 150 مباراة مع أرسنال الذي انتقل إلى صفوفه صيف 2011 قادما من إيفرتون الذي لعب معه أكثر من 200 مباراة.

وعلق غوادريولا على المهمة الجديد لمساعده قائلا "يجب أن يواصل حلمه"، مضيفا "لقد قرر الذهاب إلى هناك (أرسنال). عندما تكون لدينا أحلام، لا يمكن أن تتوقف عن تحقيقها، يجب أن نواصل الأحلام".

وفشل غوارديولا الذي كان مترددا في ترك مساعده يرحل إلى النادي اللندني، في منع مواطنه من قبول عقده الأول كمدرب لناد قضى فيه خمس سنوات.

وتابع "كان أرسنال مهما في مسيرته الاحترافية، كونه (كان) أحد أفضل الفرق في أوروبا"، موضحا "أتمنى له التوفيق في المستقبل، وأنا متأكد من أنه سيقوم بعمل رائع".

وسيعين غوارديولا مواطنه رودولفوا بوريل مساعدا له خلفا لأرتيتا.