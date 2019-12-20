شباب الأهلي يضيق الخناق على الشارقة المتصدر









اسماء السيد - ضيَّق شباب الاهلي الخناق على الشارقة المتصدر بعدما قلص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بفوزه على مضيفه خورفكان الاخير 2-صفر الجمعة في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وسجل احمد خليل (29 من ركلة جزاء) والبرازيلي ليوناردو داسيلفا (85) الهدفين.

ورفع شباب الاهلي رصيده في المركز الثاني الى 23 نقطة بفارق نقطة عن الشارقة الذي كان تعثر بالتعادل امام عجمان 1-1 في افتتاح المرحلة الخميس، وبقي خورفكان اخيرا بثلاث نقاط.

واكد الارجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب شباب الاهلي ان فريقه "كان في أمس الحاجة الى الفوز اليوم من اجل تعويض التعادل مع الوصل (1-1 في المرحلة الماضية)والدخول بقوة في المنافسة على الصدارة".

واعتبر اروابارينا ان "الفوز جاء في وقته ولاسيما ان الفريق تنتظره استحقاقات عدة، منها مباراة الكأس (في دور ال16) امام النصر الاثنين".

وصعد الجزيرة الى المركز الثالث بفوزه الساحق على مضيفه الوصل برباعية نظيفة كان نجمها علي مبخوت صاحب هاتريك في الدقائق 11 و19 و61، قبل أن يختم عمر عبد الرحمن المهرجان (65).

ورفع الجزيرة رصيده الى 20 نقطة، مقابل 12 للوصل الذي تراجع الى المركز الثامن.

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وفاز الوحدة على مضيفه الاتحاد كلباء بهدفين سجلهما الارجنتيني سيباستيان تيغالي (47 من ركلة جزاء) ويحيى الغساني (65) مقابل هدف لمنصور البلوشي (57).

ولعب الاتحاد كلباء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 46 بعد طرد مدافعه سلطان الزعابي.

ورفع الوحدة السادس رصيده الى 14 نقطة، مقابل 10 لكلباء العاشر.

أهداف مباراة شباب الأهلي وخورفكان:

أهداف مباراة الجزيرة والوصل: