الفتح يتخلص من المركز الأخير في الدوري السعودي

اسماء السيد - خلص الفتح، بطل موسم 2012-2013، من المركز الأخير بفوزه على ضيفه الحزم 2-1 الجمعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء في المرحلة الثانية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.
وكان الحزم البادئ بالتسجيل بهدف مبكر للسويدي كارلوس ستراندبرغ (2)، ورد الفتح بهدفين سجلهما المغربي مروان سعدان (11 من ركلة جزاء) والهولندي ميتشل دي فريدي (87).
وهو الفوز الثاني للفتح هذا الموسم، والأول بعد ثلاث هزائم وتعادل واحد، فرفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير تاركا المركز الأخير لضمك برصيد سبع نقاط، بينما بقي الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.
ولم يمض على انطلاقة المباراة سوى دقيقة واحدة حتى افتتح الحزم التسجيل عندما انطلق حسن الحبيب بكرة على الجهة اليسرى ومررها إلى ستراندبرغ الذي تابعها داخل المرمى (2).
ورد الفتح بعد تسع دقائق عندما حصل على ركلة جزاء انبرى لها سعدان بنجاح على يمين الحارس الجزائري ماليك عسلة (11).
ولاحت فرصة للفتح لإضافة هدف ثان ولكن الدفاع حول كرة علي الزقعان الى ركنية (32)، وتدخل الدفاع في مناسبة ثانية بابعاده كرة محمد مجرشي الى ركنية أيضا (41).
وسنحت فرصة للحزم مطلع الشوط الثاني بتسديدة للسنغالي إبراهيما تانديا تصدى لها الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال قبل أن يبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (61)، ثم جرب تانديا حظه مرة ثانية بتسديدة قوية علت العارضة بقليل (77)، قبل أن ينجح دي فريدي في تسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض من هجمة منسقة أنهاها بتسديدة قوية للزقعان ارتدت من الحارس عسلة غلى الهولندي الذي تابعها داخل المرمى (87).
ملخص أهداف مباراة الفتح والحزم:
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