برشلونة يستبعد فاتي من مواجهة ألافيس بسبب إصابة في الورك









اسماء السيد - أعلن نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة أن نجمه الواعد أنسو فاتي سيغيب عن المباراة الأخيرة هذا العام ضد ألافيس السبت في المرحلة الثامنة عشرة بسبب إصابة في الورك تعرض لها في الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأربعاء.

وقال برشلونة في بيان "اللاعب أنسو فاتي يعاني من كدمة في الورك. إنه غير جاهز وسنحدد مدة غيابه عن الملاعب بحسب تحسن علاجه".

ودخل فاتي المولود في غينيا بيساو والحاصل على الجنسية الإسبانية هذا العام، في الدقيقة 83 من مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد الأربعاء في كامب نو (0-0) بدلا من الفرنسي أنطوان غريزمان، ورغم تعرضه للإصابة استطاع إكمال المباراة.

وتابع النادي الكاتالوني أن فاتي (17 عاما) سبق له "أن شعر بالام في أوتار الورك" في بداية الشهر، وغاب بسببها عن المباراة ضد مايوركا في في السابع من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وكان برشلونة أعلن مطلع الشهر الحالي رفع قيمة الشرط الجزائي لنجمه الواعد من 100 إلى 170 مليون يورو، مشيرا إلى أنه سيبلغ 400 مليون يورو عندما يوقع على أول عقد احترافي مع الفريق الأول.

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ولعب فاتي (17 عاما) أساسيا للمرة الأولى مع الفريق في أيلول/سبتمبر الماضي.

وترعرع فاتي في الأحياء الفقيرة في غينيا بيساو ومارس كرة القدم على الأراضي الترابية، وهاجرت عائلته وهو في سن السابعة إلى إسبانيا حيث انخرط في أكاديمية برشلونة للشباب "لا ماسيا" في سن العشرة أعوام.

وحطم فاتي العديد من الارقام القياسية هذا الموسم بينها أصغر لاعب يهز الشباك مع برشلونة عندما فعلها في مرمى أوساسونا، وأصغر لاعب في تاريخ النادي يلعب في مسابقة دوري أبطال أوروبا عن 16 عاما و321 يوما، وثاني أصغر لاعب في تاريخ النادي في آب/أغسطس الماضي بسن 16 عاما و298 يوما، وأصغر لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا يهز الشباك عندما سجل في مرمى إنتر ميلان الإيطالي (3-1) في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات (17 عاما و40 يوما).

وحصل فاتي على الجنسية الاسبانية في أيلول/سبتمبر الماضي ودافع عن ألوان المنتخب الأولمبي الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومن المتوقع استدعاؤه للمشاركة مع المنتخب الأول في كأس أوروبا 2020 الصيف المقبل.

وفضلا عن فاتي، سيحرم برشلونة من خدمات لاعب الوسط البرازيلي أرثر (عضلات المحالب) والجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي (تمزق في الفخذ الأيمن).