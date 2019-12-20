فرنسا تلاقي أوكرانيا وفنلندا استعدادا لكأس أوروبا









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الجمعة أن منتخب بلاده سيلاقي نظيريه الأوكراني والفنلندي وديا في آذار/مارس المقبل استعدادا لنهائيات كأس أوروبا 2020.

وأوضح الاتحاد الفرنسي أن أبطال العالم سيواجهون سيلتقون أوكرانيا على ملعب "ستاد دو فرانس" في 27 آذار/مارس المقبل، وفنلندا في 31 منه على ملعب "بارك أو إل" الخاص بنادي ليون.

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وستكون المباراتان أول اختبارين إعداديين للمنتخب الفرنسي للبطولة القارية التي حل وصيفا لها على ارضه عام 2016.

وتخوض فرنسا أربع مباريات ودية قبل كأس أوروبا حيث ستخوض حسب تصريح في العاشر من الشهر الحالي لرئيسها نويل لو غريت، مباراتين في الأول والثامن من حزيران/يونيو المقبل.

وأوقعت قرعة النهائيات فرنسا، المتوجة باللقب عامي 1984 و2000، في مجموعة "الموت" السادسة إلى جانب البرتغال، حاملة اللقب، وألمانيا، بطلة العالم 2014 وأوروبا 1972 و1980 و1996، والفائز من الملحق 1 (رومانيا ضد ايسلندا وبلغاريا ضد المجر) او الملحق 4 اذا احرزت رومانيا الملحق 1.