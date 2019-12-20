طه إسماعيل: سموحة محظوظ أمام الزمالك وحصد التعادل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طه إسماعيل نجم الاهلى ومنتخب مصر السابق أن حسام حسن المدير الفنى لفريق سموحة نجح فى حصد نقطة أمام الزمالك اليوم عقب تعادل الفريقين فى بطولة الدورى المصرى .
وأوضح طه إسماعيل خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " on sport " أنه لم يكن هناك تكافأ بين لاعبى الزمالك وسموحة خلال أحداث سير اللقاء منذ اللحظات الاولى بسبب استحواذ الابيض و الدفاع من الفريق السكندرى .
وأشار إلى أن فريق سموحة محظوظ بسبب فشل لاعبى الزمالك من تسجيل الاهداف خلال الفرص المحققة للتهديف خلال سير المباراة .
انتهت مباراة الزمالك و سموحه بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة التاسعة من منافسات بطولة الدورى الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14 فى المركز الرابع بجدول الدوري وسموحة بنفس الرصيد من النقاط فى المركز الخامس بفارق الأهداف.
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